IKBY: PKK, Suriye'den Sincar'a daha fazla güç takviyesi yaptı
IKBY, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını kapsayan anlaşmanın uygulanması çağrısında bulundu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başbakan Mesrur Barzani, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmanın uygulanması çağrısını yineleyerek, "Yasa dışı güçler (PKK) Sincar'da ve bunlar Suriye'den bölgeye daha fazla güç takviyesi yaptılar" dedi.
Mesrur Barzani, Sincar'ın teröristlerden temizlenmediğini belirterek, "Sincar temizlenmedi. Bu yasa dışı güçler kendilerini orada dayatmışlar ve federal hükümet güçleriyle onlar arasında çatışmalar da oldu" diye konuştu.
Barzani, 1 Ekim'de gerçekleştirileceği duyurulan IKBY milletvekili seçimlerinin zamanında yapılması gerektiğini belirtti.
Barzani ayrıca, Erbil'e 13 Mart'ta düzenlenen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği füze saldırısına ilişkin de konuşarak, "Bir sivil vatandaşın evi hedef alındı, (bu kişinin) şikayet etmesi ve tazminat talebinde bulunması yasal bir şekilde kendi hakkıdır" ifadelerini kullandı.
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