İngiltere'de Başbakan Johnson'ın Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği öne sürüldü
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın geçen sene ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının uygulandığı bir zamanda, Başbakanlıkta "Noel soruları eğlencesi" düzenlediğine dair fotoğraf ortaya çıktı.
Mirror gazetesinin "Bizi tekrar aptal yerine koyuyor" manşetiyle verdiği habere göre, Başbakan bir ekranda soruları okurken, bilgisayarların başına geçen personel bunları cevaplandırdı.
İsmi açıklanmayan bir kaynak gazeteye, farklı ofislerde her biri 6 kişiden oluşan 4 ekip olduğunu söyledi.
Başbakanlık bürokratları ve basın birimi çalışanları katılanlar arasında yer aldı. Etkinlik sırasında şarap ve bira da içildi.
"BU, SANAL BİR SINAVDI"
Başbakanlıktan gazeteye yapılan açıklamada, "Bu, sanal bir sınavdı. Başbakanlık personelinin salgınla mücadele planları üzerinde çalışmaları için genellikle ofiste olmaları gerekiyordu, bu nedenle ofistekiler sanal olarak masalarından katıldı." ifadesi kullanıldı.
Fotoğrafın çekildiği 15 Aralık'ta Londra, Covid-19 nedeniyle farklı hane üyelerinin bir araya gelmesini yasaklayan kısıtlamalar altındaydı.
Hükümetin kılavuzunda, kurallar gereği "sosyal bir aktivite olan iş yerinde Noel öğle yemeği veya partisi düzenlenemeyeceği" belirtiliyordu.
BAŞBAKAN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR
Son iddia, Başbakanlık personelinin 18 Aralık 2020'de kısıtlamalar kapsamında yasak olmasına rağmen bir Noel partisi düzenlediğine yönelik haberlerin ardından geldi.
Johnson, parti düzenlenmediğini ve personelin kuralları ihlal etmediğini öne sürse de o dönemki sözcüsü Alegra Stratton'un söz konusu etkinlikle ilgili şaka yaptığını gösteren videosu ortaya çıkmıştı.
Bunun üzerine Stratton istifa ederken, Başbakan da özür dilemiş ve soruşturma talimatı vermişti. Ancak geçen seneki tek partinin bu olmadığı, birkaç eğlence daha düzenlendiği öne sürülmüştü.
İngiliz basınında, Kasım 2020'de Başbakan'ın eski danışmanı Dominic Cummings'in olaylı bir şekilde görevinden ayrılmasının ardından Johnson'ın eşiyle yaşadığı konuttan yüksek sesli müzik duyulduğu yazılmıştı.
2020 baharındaki ilk karantina sırasında da bir Covid-19 basın konferansının ardından Başbakanlıkta bazı danışmanların katıldığı "şarap ve pizza" partisinin düzenlendiği belirtilmişti.
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