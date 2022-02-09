İngiltere'de bir şirket, çalışanlarını 'salgın sırasında çalıştıkları için' tatile gönderecek

09 Şubat 2022 Çarşamba, 11:52

Galler'in Cardiff şehrindeki Yolk Recruitment isimli şirket, koronavirüs salgınına rağmen işlerini aksatmayan çalışanlarını ödüllendirme kararı verdi. Sputnik Türkiye'nin İngiltere medyasında yer alan haberlerden aktardığına göre, şirketin 55 çalışanı İspanya'nın Kanarya adalarında yer alan Tenerife adasında 4 günlük tatile gönderilecek.

This is us! Come April, we'll be jetsetting to Tenerife ? If this has convinced you we're a great place to work, check out our latest vacancies and join a team where everyone wins! https://t.co/huBKc0PBvt — Yolk Recruitment (@Yolk_Recruit) February 7, 2022

ŞİRKETİN 'TEŞEKKÜR' GÖSTERGESİ

Şirketten yapılan açıklamada, salgın sırasında görevlerine devam eden çalışanlara teşekkür etmek istenildiği vurgulanarak, tatilin Nisan ayında gerçekleşeceği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Şirket çapında tüm masrafları ödenmiş bir çalışan tatili sunan Cardiff merkezli ilk şirketlerden biri olabiliriz. Bu sadece, yaptığımız her şeyde dahili ve harici olarak #Parlak #Cesur #Dahaİyi olmaya çalıştığımız için mümkün."

ÖDÜL, ŞİRKETE PAHALIYA MAL OLACAK

Tatil fırsatından yeni çalışanların da yararlanacağı kaydedildi. Wales Online'a göre söz konusu ödül, şirkete 100 bin sterline (1 milyon 842 bin lira) mal olacak.

Çalışanların H10 Costa Adeje Palace isimli bir otelde konaklayacağı ve konaklamanın gecelik kişi başı maliyetinin 140 sterlin (2,581 lira) olduğu belirtildi.

Şirketin idarecilerinden Pavan Arora, şu açıklamada bulundu:

"2020, tüm sektörümüz için gerçekten zor bir süreç oldu. İş piyasasının askıya alınmasından bir anda aşırı bir hızla piyasaya geri dönüşe geçtik. Personelimiz önce uzaktan çalışmaya geçmek daha sonra hibrit çalışma düzeni ve nihayetinde tekrar uzaktan uzaktan çalışmaya evrilen bir yolculuktan geçmek zorunda kaldı... Bu yüzden biz de herkese kucak açıp son iki yıl için teşekkür etmek istedik. Bu çalışanlara değer vermektir ve herkesin son iki yılda yaptıkları sıkı çalışma için takdir edildiğinden emin olmak istiyoruz."