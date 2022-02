İngiltere'de bir şirket, çalışanlarını 'salgın sırasında çalıştıkları için' tatile gönderecek

Galler'in Cardiff şehrindeki Yolk Recruitment isimli şirket, koronavirüs salgınına rağmen işlerini aksatmayan çalışanlarını ödüllendirme kararı verdi. Sputnik Türkiye'nin İngiltere medyasında yer alan haberlerden aktardığına göre, şirketin 55 çalışanı İspanya'nın Kanarya adalarında yer alan Tenerife adasında 4 günlük tatile gönderilecek.

This is us! Come April, we'll be jetsetting to Tenerife ? If this has convinced you we're a great place to work, check out our latest vacancies and join a team where everyone wins! https://t.co/huBKc0PBvt