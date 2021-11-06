İngiltere’de V for Vendetta maskeli protestocularla polis arasında çatışma
"V for Vendetta" olarak da bilinen Guy Fawkes maskeleri takan protestocular, Londra'da "özgürlük" sloganları atarak yürüdü.
İngiltere'de bir grup protestocu her yıl düzenlenen "Milyon Maske Yürüyüşü" protestosu için Londra'da yürürken polisle çatıştı. "V for Vendetta" olarak da bilinen Guy Fawkes maskeleri takan protestocular, Londra'da "özgürlük" sloganları atarak yürüdü.
Protestocular, genel olarak hükümet kurallarına, korona virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalara ve Covid-19 aşılarına karşı Londra'da toplandı. Protestocular ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kuklalarını ateşe vererek yolda havai fişek patlattı.
Polis, "Milyon Maske Yürüyüşü" protestoları öncesinde şehir genelinde barikatlar kurarak önlemler aldı. Polis, geçtiğimiz yıl karantina kısıtlamalarını ihlal ederek protesto gerçekleştiren maskeli grubun kargaşa çıkarmasını engellemek amacıyla bu yılki önlemlerini sıkılaştırdı.
-Sputnik
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