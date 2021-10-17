İngiltere'de 'yatarak' 24 bin sterlin kazanacaklar
İngiltere’de bir firma, ‘yatak testi’ için 24 bin sterlin ödeyecek.
İngiltere’de tüm gün yatarak Netflix izleme imkânı sunan ‘yatak
testi’ işi için 24 bin sterlin ödenecek. Bir yatak firması, her hafta yeni bir
yüksek kaliteli yatağı test edeceğini söyledi. İşçiler, her bir yatağın ne
kadar rahat olduğuna karar vermek için her haftanın 37,5 saatini harcayacak.
Yatak, her hafta test edilmek üzere çalışanın evine gönderilecek,
yani ofise gitmelerine bile gerek kalmayacak. Şirketin pazarlama müdürü, “Müşteri
memnuniyeti bizim için en önemli şey olduğundan bu rolü başlatmaktan son derece
heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.
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