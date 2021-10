İngiltere'de 'yatarak' 24 bin sterlin kazanacaklar

17 Ekim 2021 Pazar, 13:43

İngiltere’de tüm gün yatarak Netflix izleme imkânı sunan ‘yatak testi’ işi için 24 bin sterlin ödenecek. Bir yatak firması, her hafta yeni bir yüksek kaliteli yatağı test edeceğini söyledi. İşçiler, her bir yatağın ne kadar rahat olduğuna karar vermek için her haftanın 37,5 saatini harcayacak.

Yatak, her hafta test edilmek üzere çalışanın evine gönderilecek, yani ofise gitmelerine bile gerek kalmayacak. Şirketin pazarlama müdürü, “Müşteri memnuniyeti bizim için en önemli şey olduğundan bu rolü başlatmaktan son derece heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.