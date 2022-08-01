İran Devrim Muhafızları'ndan ABD çıkışı: Ortadoğu'da planları başarısızlığa uğradı
İranlı üst düzey komutan, ABD'nin küresel siyasi etki alanının daraldığını söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Başkomutanı Hüseyin Selami, ABD'nin küresel siyasi etki alanının daraldığını söyledi.
Hüseyin Selami, Washington'ın "Afganistan'dan kaçışı ve diğer yenilgilerinde" görüldüğü üzere ABD'nin bölge ülkelerinde hükümet kurmaya yönelik tüm çabalarının "ardı ardına" başarısızlığa uğradığını dile getirdi.
Selami, "Tüm bunlar önemli bir olayı, yani ABD'nin başarısızlığını müjdeleyen işaretlerdir" diye konuştu.
Selami, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamandaki Ortadoğu ziyaretine değinerek, Joe Biden'ın "herhangi bir şey elde edemeden eli boş döndüğünü" öne sürdü.
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