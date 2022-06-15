İran ile Türkmenistan anlaştı: 9 mutabakat zaptı imzalandı

15 Haziran 2022 Çarşamba, 15:22

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, İran'ı ziyaret ederek Sadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından, iki cumhurbaşkanının huzurunda ticaret, ekonomi, ulaştırma, transit geçişler, kültürel ilişkiler, bilim, teknik, çevre ve devlet televizyonu ile radyo kurumları arasında iş birliği gibi alanlarda 9 mutabakat zaptı imzalandı.

'ZİYARET İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR'

İbrahim Reisi, Türkmenistan ile ilişkilerinin iyi seviyede olduğuna işaret ederek, "Türkmenistan ile son 30 yıldır güzel ilişkilerimiz oldu. Bu ziyaret, iki ülke ilişkileri açısından dönüm noktası olabilir" dedi.

Reisi, özellikle doğal gaz takası ve nakliyesi alanında önemli adımlar atıldığına işaret ederek, su, elektrik ve doğal gaz alanındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

'20 YILLIK STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ BELGESİ İMZALAMAYA HAZIRIZ'

İbrahim Reisi, "İki ülke arasında 20 yıllık stratejik iş birliği belgesi imzalamaya kararlıyız" diye konuştu.

Reisi, Afganistan konusunda da iki ülkenin görüşlerinin birbirine yakın olduğunu dile getirerek, "Afganistan'da tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurulması gerektiğine inanıyoruz. Bölgenin sorunları bölge yetkilileri tarafından çözülmelidir" dedi.

'ENERJİ VE ULAŞTIRMA STRATEJİK SEKTÖRLERDİR'

Gurbanguli Berdimuhamedov, iki ülkenin ticari ve ekonomi alanında çeşitli imkanlara sahip olduğunu ifade ederek, "İki ülke ilişkilerinde enerji ve ulaştırma stratejik sektörlerdir. Bu alandaki çalışmalar devam edecektir" dedi.

Berdimuhamedov, Afganistan konusunun da ele alındığına işaret ederek, "Ülkelerimiz Afganistan'ın bölgesel ve uluslararası projelere katılan müreffeh bir devlet olmasını istiyor" ifadesini kullandı.