İran Meclis Başkanı Galibaf kendi kullandığı uçakla Beyrut’a geldi

Yayınlanma: 12.10.2024 - 17:33

Güncelleme: 12.10.2024 - 17:36

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsviçre’nin Cenevre kentinden düzenlenecek Dünya Parlamentolararası Birlik (IPU) toplantısına katılmadan önce Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’nin daveti üzerine Lübnan’ın başkenti Beyrut’a geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan Galibaf, sosyal medya hesabından kendi kullandığı uçakla Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’na iniş anlarını paylaştı.

???????? IRAN'S POWER MOVE: Government plane just landed in Beirut! Iranian Parliament Speaker Bagher Ghalibaf is on the ground, touring bombed-out suburbs after Israeli airstrikes. A true badass—flying his own plane and fearlessly visiting war-torn areas! pic.twitter.com/keNmQAkFku — Militant Tracker (@MilitantTracker) October 12, 2024

İsrail saldırıları sonucu yıkılan yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunan Galibaf, “Lübnan’ın yeniden inşasında yer alacağız” dedi.

Galibaf ayrıca İsrail’in saldırıları nedeniyle evlerini terk eden Lübnanlıların durumuna yönelik, “Eğer Lübnan hükümeti Beyrut için bir hava koridoru açarsa bu yardımları en kısa sürede ulaştırabiliriz” dedi.

MİKATI İLE GÖRÜŞTÜ

Galibaf, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Lübnan’daki son gelişmeler, Lübnanlı göçmenlerin durumu, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail saldırılarının durdurulması konuları ele alındı.

Lübnan Başbakanı Mikati görüşmede önceliklerinin ateşkes olduğunu belirterek, “Lübnan olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının uygulanmasını, Lübnan’ın güneyinde bulunan ordunun güçlendirilmesini ve BM ile iş birliği içinde olduğumuz ülkeler aracılığıyla İsrail’in bu kararları uygulaması için baskı yapılmasını savunuyoruz” dedi.

“DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Galibaf, görüşmenin ardından İsrail’in yoğun hava saldırılarının hedefi olan Beyrut’un güneyindeki El Basta Mahallesi’ni ziyaret etti. İsrail saldırıları sonucu yıkılan yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunan Galibaf, enkaz alanında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Galibaf, “Siyonist İsrail rejiminin bu katliamlarını kınıyoruz. Bu rejim, kuduz bir köpek gibi namertçe katliamlar yapıyor. İran olarak en zor şartlar altında dahi Lübnan ve Filistin halkını desteklemeye devam edeceğiz. Yaralıların tedavisi ve insani yardımlar konusunda yardımcı oluyoruz. Lübnan’ın yeniden inşasında da yer alacağız. Tüm İslam ülkeleri de bu katliamları kınamalıdır” ifadelerini kullandı.



Galibaf, Lübnan’daki temaslarının ardından Cenevre’de düzenlenecek Dünya Parlamentolar Arası Birlik (IPU) toplantısına katılmak üzere yola çıkacak.

MUAHMMED BAKIR GALİBAF KİMDİR?

Mohammad-Bagher Ghalibaf, İranlı muhafazakâr bir siyasetçi ve askeri liderdir. 1961 yılında doğmuş olup İran İslam Devrimi'nden bu yana çeşitli yüksek makamlarda görev yapmıştır.

Ghalibaf, 2005'ten 2017'ye kadar Tahran Belediye Başkanı olarak görev yapmış ve bu dönemde kentsel gelişim projeleriyle adını duyurmuştur.

Daha önce İran Devrim Muhafızları'nda görev almış ve Hava Kuvvetleri komutanı olarak da hizmet etmiştir.

Ayrıca, İran'da 2020 yılından itibaren İran İslami Danışma Meclisi'nin (Parlamento) başkanıdır.

Ghalibaf, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birkaç kez aday olmuş, ancak kazanamamıştır.

Siyasi çizgisi muhafazakâr olup, genellikle devrimci değerlerin korunması ve ekonomik reformlara yönelik politikalarla öne çıkmıştır.