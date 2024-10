İran Meclis Başkanı Galibaf kendi kullandığı uçakla Beyrut’a geldi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsviçre’nin Cenevre kentinden düzenlenecek Dünya Parlamentolararası Birlik (IPU) toplantısına katılmadan önce Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’nin daveti üzerine Lübnan’ın başkenti Beyrut’a geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan Galibaf, sosyal medya hesabından kendi kullandığı uçakla Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’na iniş anlarını paylaştı.

???????? IRAN'S POWER MOVE: Government plane just landed in Beirut! Iranian Parliament Speaker Bagher Ghalibaf is on the ground, touring bombed-out suburbs after Israeli airstrikes. A true badass—flying his own plane and fearlessly visiting war-torn areas! pic.twitter.com/keNmQAkFku