İran, Türkiye'ye gaz ihracatını artırıyor: Yeni anlaşma yapıldı
İran Ulusal Gaz Şirketi (NIGC) ile Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) arasında gaz ihracatının artırılmasına yönelik yeni bir anlaşma yapıldığı bildirildi.
İran Ulusal Gaz Şirketi (NIGC) Dağıtım Müdürü Muhammedrıza Colayi, Türkiye'ye doğalgaz ihracatının arttırılması konusunda BOTAŞ ile yeni bir anlaşma yapıldığını söyledi.
Tasnim'in aktardığına göre Muhammedrıza Colayi, "Yapılan anlaşmaya göre, İran'ın Türkiye'ye doğalgaz ihracatının tüm teknik, operasyonel ve uygulama faaliyetleri gelecek 6 ayda başlayacak" dedi.
Colayi, toplantıda, Türk yetkililerle doğalgaz aktarma kapasitesi, teknik ve mühendislik hizmetleri ve diğer iş birliği konularının ele alındığını belirterek, "İran'ın büyük çaplı doğalgaz sanayisi hızlı bir şekilde gelişim yolunda adım atmaktadır. Dünya genelinde güvenilir bir doğalgaz tedarik kaynağı olarak biliniyoruz" diye konuştu.
Colayi, Türk yetkililerle yapılan görüşmeden memnun kaldıklarını dile getirerek, ''Doğalgaz ihracatının artırılması, mevcut kapasitelerin korunması ve tüketim tasarrufu ile mümkündür'' ifadelerini kullandı.
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