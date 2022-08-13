İran'dan AB'ye 'nükleer anlaşma' şartı: Taleplerimiz karşılandığı takdirde kabul edeceğiz
İran, Avrupa Birliği'nin (AB) 2015 nükleer anlaşmasını canlandırma önerilerinin, ancak İran'ın taleplerinin karşılanması halinde kabul edilebileceğini belirtti.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İranlı bir diplomat , Avrupa Birliği'nin (AB) 2015 nükleer anlaşmasını canlandırma önerilerinin, ancak "İran'ın taleplerinin karşılanması halinde" kabul edilebileceğini belirtti.
Diplomat ismi gizli kalmak koşuluyla yaptığı açıklamada, ülkesinin söz konusu önerileri, İran'ın çeşitli taleplerini karşılamada "güvenilirliğe" sahip olup olmadıklarını görmek için gözden geçirdiğini söyledi.
Diplomat, bu öneriler arasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) güvenlik tedbirleriyle ilgili siyasi iddiaların çözülmesi, İran üzerindeki yaptırımların kaldırılması ve bütün tarafların nükleer müzakerelerin sonunda potansiyel bir anlaşmaya varmasının güvence altına alınmasının yer aldığını bildirdi.
AB, Viyana müzakerelerine katılanların vereceği siyasi kararları beklerken, Pazartesi günü resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma amaçlı karar taslağının "son metnini" sundu.
2021'de başlayan müzakereler, Tahran ile Washington arasındaki siyasi görüş farklılıkları nedeniyle Mart ayında askıya alınmıştı. Beş aylık bir aradan sonra Perşembe günü başlayan son tur müzakereler, Pazartesi günü sona erdi.
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