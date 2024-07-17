İran'dan Trump açıklaması: İddialar asılsız ve kötü niyetli

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD'li yetkililerin, İran'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiğine ilişkin iddialarının "asılsız ve kötü niyetli" olduğunu bildirdi.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 08:25
İran'dan Trump açıklaması: İddialar asılsız ve kötü niyetli
Abone Ol google-news

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Açıklamada, İran'a göre Trump'ın "İranlı General Kasım Süleymani'nin suikast talimatını veren bir suçlu" olduğu belirtildi.

Trump'ın mahkemelerce yargılanması ve cezalandırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "İran, adaletin tecelli etmesi için yasal yolu tercih etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran'ın, eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiğine ilişkin iddiaların "asılsız ve kötü niyetli olduğu" vurgulandı.

ABD'li yetkililerin, İran'ın, Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiği, bunun ardından ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump'ı korumaya yönelik ilave tedbirler aldığı iddia edilmişti.


Donald Trump haberleri İran haberleri

İlgili Haberler

Trump'ın güvenliğinin, 'İran'ın saldırı düzenleyeceği' istihbaratı üzerine haftalar önce artırıldığı ortaya çıktı

Trump'ın güvenliğinin, 'İran'ın saldırı düzenleyeceği' istihbaratı üzerine haftalar önce artırıldığı ortaya çıktı
Trump'a suikast girişiminin ardından... Kongre yakınlarında polis bir kişiyi vurarak öldürdü!

Trump'a suikast girişiminin ardından... Kongre yakınlarında polis bir kişiyi vurarak öldürdü!
Musk'ın Trump için 'bağış yapacağı' iddiası: ‘Her ay 45 milyon dolar…’

Musk'ın Trump için 'bağış yapacağı' iddiası: ‘Her ay 45 milyon dolar…’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler