İş kazası sonrası gözlerde sıra dışı değişim

Yayınlanma: 13.12.2023 - 13:16

Güncelleme: 13.12.2023 - 13:16

Olay ilk defa, New England Journal of Medicine dergisi tarafından manşetlere taşındı. 42 yaşındaki bir elektrik teknisyeni, vardiyası sırasında 14 bin voltluk son derece güçlü bir elektrik akımına kapılmıştı.

Olayın üzerinden 10 yıl geçmesine karşın adam her iki gözünde de görme sorunları yaşamaya devam ediyordu, fakat tüm mesele bununla sınırlı değildi. Kaza sonrası adamın gözleri yıldız şeklini almıştı.

OPTİK SİNİR ZARAR GÖRDÜ

Ladbible'da yer alan habere göre, olay şu şekilde gerçekleşti: Adı kamuoyuna açıklanmayan teknisyen, yanlışlıkla yüksek gerilim taşıyan bir tele temas etti ve bu da yüksek voltaj akımının vücudundan geçmesine neden oldu. Optik siniri de söz konusu akımdan payını aldı.

The New England Journal of Medicine'a göre, kazanın ardından adamın gözlerinde bir çift yıldız şeklinde elektrik yanığı oluştu.

Hastanın tedavisini üstlenen, Kaliforniya Üniversitesi'nden klinik oftalmoloji doçenti Dr. Bobby Korn, NBC'ye şunları söyledi:

"Optik sinir, elektirik ileten bir kabloya benzer. Bu vakada da bu doğal telden geçen aşırı akım ve voltaj, optik sinire zarar verdi."

KATARAKT TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, adamın her iki gözünde de alışılmadık bir şekilde 'çarpıcı kataraktlar' olduğu tespit edildi.

Katarakt, göz merceğini bulanıklaştırarak, görüşünüzün bulanıklaşmasına neden olur ve körlüğün önde gelen nedenidir.

Elektrik çarpmasından dört ay sonra hasta ameliyat edilerek kataraktı alındı ve yeni bir lens takıldı, bu da görüşünün biraz iyileşmesine yardımcı oldu.

Bununla birlikte, optik sinirdeki hasar giderilememişti, yani görüşü hala sınırlıydı.

Korn, hastanın olaydan on yıl sonra bile hala bu sorunları yaşadığını söyledi.