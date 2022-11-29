İsrail ve ABD'den ortak tatbikat: İran'ın nükleer programı hedef alındı

29 Kasım 2022 Salı, 13:13

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD ordularının ortak hava tatbikatına başladığını, iki ülke savaş ve yakıt ikmal uçaklarının katılacağı tatbikatta "bölgede oluşan tehditlere ilişkin farklı senaryolara hazırlık yapacağını" belirtti.

Avichay Adraee, "tehdit senaryolarına" ilişkin detay vermedi.

İsrail basınındaki haberlerde, İsrail ve Akdeniz semalarında perşembeye kadar devam edecek ortak hava tatbikatında İsrailli pilotların "İran'ın nükleer programını hedef almak üzere uzun mesafeli uçuşların talimini yapacağı" yer aldı.

Son aylarda, İsrail ve ABD arasında farklı düzeylerde ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirilmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, bir süre önce ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, "bölgesel tehditlerle başa çıkmak için ABD Merkez Komutanlığı ile ortak faaliyetlerin kapsamının artırılacağını" söylemişti.

Kohavi, "İsrail ordusunun bölgede İran'ın konuşlanmasına yoğun biçimde karşı koymaya devam edeceğini" ifade etmişti.

ABD hükümeti, eylülde Boeing şirketiyle İsrail'e dört KC-46A tipinde hava yakıt ikmal uçağının, İsrail'e finansal yardım paketi kapsamında sağlanması için anlaşma imzalamıştı.

İsrail askeri ve güvenlik otoriteleri, İran'ın bölgedeki vekilleri üzerinden askeri yapılanmasını ve Tahran'ın nükleer programını en büyük dış güvenlik tehditleri arasında değerlendiriyor.