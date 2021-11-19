Japonya rekor seviyede yardım paketi açıklayacak

19 Kasım 2021 Cuma, 09:49

Japonya, koronavirüsün ekonomik etkileri ile mücadele etmek için 490 milyar dolarlık harcama içeren yeni bir yardım paketi açıklayacak, bu adım tüm dünyada ülkelerin ekonomiye verdikleri destekleri azaltmaya başlaması eğiliminin tersi bir adım olacak.



Ayrıca yeni yardım paketi ülkenin zaten zor durumda olan ekonomisine yeni bir yük getirecek.

Ekonomistler 18 yaş ve altındaki gençlerin yaşadığı hanelere nakit yardımı yapılması gibi yardımların salgınla alakalı olmadığı için eleştirildiğini ve ülkenin yeni tahvil ihracına gitmesine neden olacağını söyledi.

Devasa boyutta bir harcama kalemi içeren yardım paketi geçmişte ekonomide muhafazakar adımlar atmasıyla bilinen Başbakan Fumio Kishida'nın ekonomiyi yeniden canlandırmaya ve varlığın hanelere yeniden dağılımına odaklanacağı anlamına geliyor.