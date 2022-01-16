Japonya'da koronavirüs vakaları 50 kat arttı

Japonya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yılın başından bu yana 50 kat artış gösterdi.

AA
16 Ocak 2022 Pazar, 09:49
Japonya'da koronavirüs vakaları 50 kat arttı
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Japonya'da, Kyodo ajansı ülke genelinde koronavirüs vakalarının, Ağustos 2021 sonrası ilk kez 25 bin seviyesini aştığını bildirdi. Buna göre, Japonya'da son 24 saatte 25 bin 630 vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 859 bin 973'e çıktı.

Bazı bölgeler ise kendi rekorlarını kırdı. Güneydoğudaki Osaka kentinde 3 bin 692, en güneydeki Okinawa adasında 1829, Hiroşima'da ise binden fazla vaka kayıtlara geçti.

1 Ocak 2022'de tespit edilen vaka sayısının 457 olduğu dikkate alındığında son iki haftada günlük vaka sayısı 50 kat artış gösterdi.

Japonya'da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı 20 Ağustos 2021'de 25 bin 992 olarak kayda geçmişti.


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