Japonya'dan Çin'e karşı önlem: Adalara füze sistemi konuşlandırıyor

27 Aralık 2022 Salı, 16:05

Geçtiğimiz gün Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisinin Japon ulusal kara sularını ihlal etmesinin ardından Japonya harekete geçti.

Japon haber ajansı Jiji'nin aktardığına göre Japonya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki Tayvan'a yakın Yonaguni adasına karadan havaya hava savunma sistemi konuşlandıracağını bildirdi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Takeshi Aoki, hava savunma sistemi biriminin konuşlandırılmasının, ülkenin güneybatısında bulunan adaların savunmasını güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

Takeshi ayrıca, bu adımın, Okinawa'nın bir parçası olan Yonaguni adasındaki Kara Öz Savunma Kuvvetleri üssünün genişletilmesinin bir parçası olarak geldiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Japonya'nın Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Gemiler, 25 Aralık öğle saatlerine kadar bölge civarında seyretti. Çin gemilerinin ihlal süresi 72 saat 45 dakika olarak kayda geçti. Bu süre, Japon hükümetinin 2012'de Senkaku Adaları'nı satın almasından bu yana, Çin'in en uzun süreli ihlali olarak dikkat çekti.

TARTIŞMALI ADALAR

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.