Japonya'dan Çin'e mesaj: İstikrarlı Japonya-Çin ilişkilerini inşa edebilmeliyiz
Japonya, Çin ile istikrarlı ilişkiler inşa edilmesi gerektiğini duyurdu.
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Japon gazetesi Nikkei'ye verdiği özel röportajda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Japonya Başbakanı Kişida Fumioko'nun görüşme takvimi üzerinde çalışıldığını söyledi.
Hayaşi, olası liderler görüşmesi için Tokyo ve Pekin yönetimlerinin "özel adımlar planladığını" söyledi.
Hayaşi, yapıcı ve istikrarlı ilişkiler için ikili gayret çağrısı yaparak, "Japonya daima diyaloğa açık" ifadesini kullandı.
Hayaşi ayrıca, pozisyonlarını ortaya koyacaklarını vurgulayarak, "Ortak meydan okumalara yönelik (Çin ile) iş birliği yapacağız" şeklinde konuştu.
ASKERİ DENGE MESAJI
Hayaşi Yoşimasa, Ağustos başında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti sonrası, Çin'in ada etrafında yaptığı askeri tatbikatlara ve Japon münhasır ekonomik bölgesine düşen füze denemelerine tepki gösterdi.
Hayati, tatbikatlar sonrası bölgede yükselen tansiyona dikkat çekerek, "Bu gibi zamanlarda iletişim oldukça önemli. İki tarafın da çabalarıyla yapıcı ve istikrarlı Japonya-Çin ilişkilerini inşa edebilmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.
Hayaşi, Tayvan meselesinin diyalogla ve barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasına yönelik ümitlerini koruduklarını aktararak, ana kara ve Tayvan arasındaki askeri dengenin her yıl Çin'in lehine ilerlediğini söyledi.
Hayaşi, Tokyo hükümetinin, Japon vatandaşlarının olası tahliyesi dahil bölgede farklı senaryolara hazırlık yaptığını da sözlerine ekledi.
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