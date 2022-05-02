Jill Biden, Romanya ve Slovakya'daki Ukraynalı mültecileri ziyaret edecek
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Slovakya ve Romanya'daki Ukraynalı mültecileri ziyaret edecek.
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın, hafta sonu Slovakya ve Romanya'yı ziyaret ederek Ukraynalı mültecilerle bir araya geleceği bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD First Lady’sinin 8 Mayıs Anneler Günü'nü Ukraynalı anne ve çocuklarla geçireceği belirtildi. Açıklamada, Biden'ın 5 Mayıs Perşembe günü çıkacağı 5 günlük seyahatinde, mültecilerin yanı sıra Slovakya ve Romanya'da görev yapan ABD'li diplomatlar ve insani yardım personeliyle de bir araya geleceği kaydedildi.
Romanya ve Slovakya turu, Biden'ın Firs Lady olarak, geçen sene düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine yaptığı gezinin ardından yalnız gerçekleştirdiği 2'nci denizaşırı seyahati olacak.
Ukrayna'nın sınır komşusu ve aynı zamanda NATO üyesi olan iki Doğu Avrupa ülkesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı günden bu yana mültecilere ev sahipliği yapıyor.
Video Haberler
- Engelli adamın motosikletini böyle çaldı
- Yolcu treninin çarptığı traktör sürücüsü öldü
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Suriyelilerden Türklere yardım
- MB'nin dolar hamlesi ne anlama geliyor?
- Yeni Covid-19 dalgası geliyor!
- Bedelli askerlikte değişiklik!
- Burak Yılmaz 3-0 kaybedilen maçta çılgına döndü!
- e-Devlet hacklendi mi? Gözaltı var
- Valilikten Teşvikiye Camisi açıklaması
- Erdoğan'dan krize 'inşallah' formülü
- Evin duvarından 63 yıllık McDonald’s siparişi çıktı
- Birinci'den tepki çeken 1 Mayıs paylaşımı