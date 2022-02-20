Johnson'dan Kraliçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 testi pozitif çıkan Kraliçe 2. Elizabeth’e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Buckingham Sarayı, Kraliçe 2'inci Elizabeth'in Covid-19'a yakalandığını duyurdu.
Saray tarafından yapılan açıklamada, "Kraliçenin Covid-19 testi bugün pozitif çıktı. Majesteleri hafif soğuk algınlığı ve benzeri semptomlar yaşıyor ancak önümüzdeki hafta Windsor'da görevlerine devam etmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "Tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun yönergeleri takip edecek" denildi.
BAŞBAKANDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Johnson, “Majesteleri Kraliçe'nin koronavirüs hastalığını hızlı bir şekilde atlatmasını ve iyi sağlığa hızlı bir şekilde dönmesini dilerken herkes adına konuştuğuma eminim” dedi.
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