Karantinaya alındı... İran Dışişleri Bakanı Covid-19'a yakalandı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı ve karantinada olduğu duyuruldu.

AA
02 Kasım 2021 Salı, 11:12
Karantinaya alındı... İran Dışişleri Bakanı Covid-19'a yakalandı
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İran Dışişleri Bakanı  Abdullahiyan'ın Covid-19'a yakalandığı ve karantinada olduğu açıklandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı açıklamada, Abdullahiyan'ın Covid-19 testinin "pozitif" olduğunu bildirdi.

Hatibzade, karantinada bulunan ve çalışmaları uzaktan yürütecek olan Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.



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