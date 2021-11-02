Karantinaya alındı... İran Dışişleri Bakanı Covid-19'a yakalandı

02 Kasım 2021 Salı, 11:12

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Covid-19'a yakalandığı ve karantinada olduğu açıklandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı açıklamada, Abdullahiyan'ın Covid-19 testinin "pozitif" olduğunu bildirdi.

Hatibzade, karantinada bulunan ve çalışmaları uzaktan yürütecek olan Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

