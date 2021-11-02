Karantinaya alındı... İran Dışişleri Bakanı Covid-19'a yakalandı
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı ve karantinada olduğu duyuruldu.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Covid-19'a yakalandığı ve karantinada olduğu açıklandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı açıklamada, Abdullahiyan'ın Covid-19 testinin "pozitif" olduğunu bildirdi.
Hatibzade, karantinada bulunan ve çalışmaları uzaktan yürütecek olan Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
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