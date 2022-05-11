Kavala davası baş ağrıtacak, AB süreci etkilenecek
İş insanı Osman Kavala'ya Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine Avrupa’dan tepkiler gelmeye devam ediyor.
Gezi davasında iş insanı Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine yönelik Avrupa’dan gelen tepkiler sürerken, AB içinde Kavala kararı nedeniyle Türkiye’nin fiilen donmuş durumda olan üyelik müzakerelerinin resmen sonlanabileceğine yönelik değerlendirmeler yapılıyor.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da önceki gün düzenlediği basın toplantısında Kavala’ya ilişkin soru üzerine, ihlal prosedürüne dikkat çekerek “Nasıl sonuçlanacağı AB üyesi devletler tarafından dikkate alınacaktır. Konsey’deki ihlal sürecinin nasıl sonuçlanacağını bugünden öngöremiyoruz, o nedenle üye devletlerin bu konudaki kararlarının ne olacağına dair bir şey söyleyemeyiz. Ancak Kavala hakkındaki karar, AB içinde dikkatle takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.
Avrupa Konseyi’nde 2 Şubat’ta başlatılan ihlal prosedürü uyarınca Türkiye’nin AİHM kararını uygulanmadığının tespiti için yeniden AİHM’ye başvuru yapıldı. En az altı aylık bu sürecin sonunda AİHM, Türkiye’nin kararı uygulamadığına dair resmi tespitte bulunacak, daha sonra alınacak önlemleri değerlendirmesi için davayı yeniden Konsey’e gönderecek. Konsey de karar sonrası yapacağı toplantıda uygulanacak yaptırımları ele alacak. Bu sürecin sonunda Türkiye yaptırımlarla karşı karşıya gelebilecek. Yaptırım durumunda Türkiye’nin AB müzakerelerinin resmen sonlandırılması çağrılarının gündeme gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak müzakerelerin resmen sonlanması için tüm AB üye ülkelerinin uzlaşısı gerekiyor.
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