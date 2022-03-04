Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu
Rusya'nın başlattığı savaş 9. gününe girerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu.
Yetkililer, patlamayla ilgili henüz bir bilgi vermedi. Ses, Rusya'nın saldırısı sırasınca şehir merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda duyulan en büyük patlama seslerinden biri oldu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı tepkilerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), ABD ve İngiltere'nin Moskova'ya yönelik sert mali yaptırımlarıyla karşılandı.
BM rakamlarına göre, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da 227 sivil öldü ve 525 kişi yaralandı.
Ancak Ukraynalı yetkililer ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.
BM Mülteci Ajansı da 1 milyondan fazla insanın Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtığını açıkladı.
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