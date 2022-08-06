Kırgızistan'da 'Kobalt-2022' tatbikatı: KGAÖ üyeleri de katıldı
Kırgızistan'da "Kobalt-2022" askeri tatbikatı yapıldı.
Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerince "Kobalt-2022" tatbikatı gerçekleştirildi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Issık Göl Bölgesi Edelveys tatbikat alanındaki askeri tatbikata, KGAÖ üyesi Rusya, Belarus, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan askeri güçleri ile müşterek personelinin katıldığı belirtildi.
"Kobalt-2022" adı verilen eğitim ve uygulamalı tatbikatın, haydut ve terör örgütü oluşumlarının tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra silah depolarının keşfedilmesi, uyuşturucu kaçakçılığı kanallarının bloke edilmesi ve narkotik maddelerin imhası amacıyla düzenlendiği ifade edildi.
Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Erlis Terdikbayev, KGAÖ Genel Sekreteri General Stanislav Zas ve Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov'un da izlediği tatbikatın sona ermesinin ardından askeri geçit ve ödül töreni yapıldığı kaydedildi.
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