Kolombiya'da suikast: iki toplum lideri öldürüldü
Kolombiya'da iki toplum lideri daha silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kolombiya'da Sucre yönetim bölgesine bağlı San Pedro kasabasındaki La Gloria köyünde, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, toplum liderlerine saldırı düzenledi.
Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü (Indepaz), 2 liderin evlerine giderken silahlı saldırıda hayatlarını kaybettiğini bildirdi.
Indepaz, yetkililere seslenerek silahlı grupların seçimlere doğru eylemlerini artıracağı uyarısında bulundu.
Indepaz verilerine göre, yıl başından beri ülkede 69 toplum lideri suikasta kurban giderken, Kasım 2016'dan bu yana ise bu rakamın 1340'ı aştığı kaydedildi.
Ülkede, Kasım 2016'da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşmasından" bu yana, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleri ile aktivistler, suikastların hedefi oluyor.
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