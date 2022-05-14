Kosta Rika duyurdu: Acil durum ilan edildi
Kosta Rika’da siber saldırılar nedeniyle "acil durum" ilan edildi.
Kosta Rika hükümeti, bir süredir kendilerine yönelik siber teröristlerin saldırı yaptığını belirterek, buna yönelik yeni kararlar alındığını bildirdi.
Devlet Başkanı Rodrigo Chavez başkanlığında toplanan Ulusal Acil Durum Komisyonu, ülkede "acil durum" kararı aldı.
Maliye Bakanlığı, siber saldırılar nedeniyle sistemlerinin halen sağlıklı çalışmadığını, ciddi mali kayıplarının yaşandığını belirtti.
Öte yandan ülkenin önemli kurumlarına yönelik siber saldırıyı Rusça konuşan "Conti" adlı grubun üstlendiği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçen haftaki açıklamasında, Conti liderlerinin kimliği veya yerinin tespit edilmesine yardımcı olanlara 10 milyon dolara kadar ödül vadettiği duyurulmuştu.
DİJİTAL SİSTEMLER DEVRE DIŞI KALDI
Kosta Rika Devlet Başkanlığı'ndan 22 Nisan’da yapılan açıklamada, bir hafta boyunca hükümet kurumlarına siber saldırı yapıldığı ve bazı dijital platformların devre dışı kaldığı belirtilmişti.
Saldırı sonucu Maliye ile Milli Eğitim bakanlıkları Yüksek Seçim Kurulu ve bazı finansal sistemlere bağlı hizmetlerin geçici olarak askıya alındığı aktarılmıştı.
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