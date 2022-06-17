Kremlin: Ukrayna'ya AB adaylığı statüsü verilmesi yüksek ilgimizi gerektiriyor
Kremlin, Ukrayna'ya Avrupa Birliği (AB) aday ülke statüsünün verilmesi ihtimalinin, Rusya'nın "yüksek" ilgisini gerektirdiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dmitri Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını değerlendirerek, "Macron, anlaşmazlıklar ile tartışmalı konuların müzakere masasında çözülmesinden yana. Bu yaklaşıma değer veriyoruz" şeklinde konuştu.
Peskov, Putin'in Scholz ve Draghi ile görüşmeyi planlamadığını ifade etti.
'TAHIL MESELESİ İLE İLGİLİ İSTİŞARELER SÜRÜYOR'
Dmitri Peskov, Ukrayna'ya AB aday ülke statüsünün verilmesi ihtimaline değinerek, "Elbette, bu yüksek ilgimizi gerektiriyor. Çünkü Avrupa'da AB'nin askeri, savunma ve güvenlik alanlarının güçlendirilmesi konusunda tartışmaların yoğunlaştığını hepimiz biliyoruz. AB'de çeşitli dönüşümler yaşanıyor" dedi.
Ukrayna'dan tahılın sevkiyatı meselesiyle ilgili Peskov, Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında bu konuda temasların sürdüğünü belirterek, "Bu konuda istişareler yapılıyor. Kiev'in pozisyonu henüz net değil." ifadesini kullandı.
Peskov ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecine de değinerek, "Bu müzakerelere açık olduklarını, ancak Kiev'in nisandan itibaren Rus tarafı ile irtibatı kestiğini" söyledi.
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