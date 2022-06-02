Kremlin'den referandum açıklaması: Henüz mümkün değil

02 Haziran 2022 Perşembe, 14:06

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dmitriy Peskov, Donbas'ta "mevcut koşullarda referandum yapılmasının henüz mümkün olmadığını, önce bölgenin güvenliğini sağlayacaklarını" dile getirdi.

Peskov, referandumlarla ilgili karar vermenin Rusya'nın elinde olmadığını vurgulayarak, "Bu topraklarda yaşayan insanların kaderlerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini defalarca söyledik. Bu, bizim değil bölgedeki insanların kararı olmalı ve uygun koşullar yaratılmalı" dedi.

'KİEV'E SİLAH POMPALANMASI ÖZEL OPERASYONUMUZU ETKİLEMEYECEK'

Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya silah tedarikinin Rus özel askeri operasyonunu etkilemediğini ve hedeflere ulaşılana dek askeri adımların süreceğini bildirdi.

Peskov, Ukrayna'ya "en modern silahların pompalanmaya devam edileceğini" belirterek, "Bu silahları varsayımsal olarak bizim topraklarımızdaki hedeflere karşı kullanmaya çalıştıklarında kesinlikle istenmeyen ve çok tatsız senaryolar yaşanabilir. Bu, durumu önemli ölçüde değiştirecek" diye konuştu.

'AVRUPA'YA KAPILARI KAPATMIYORUZ'

Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya gönderilen silahların Rusya'ya karşı kullanımının sadece "durumu ağırlaştıracağını" ve Ukrayna'nın kendisine "daha fazla acı getireceğini" söyledi.

Peskov, "Ukrayna'yı silahlarla donatmak, özel askeri operasyonun tüm parametrelerini değiştirmeyecek. Ancak bu, Ukrayna'nın daha fazla acı çekmesine neden olacak" dedi.

Peskov ayrıca, Moskova'nın yaşananlardan dolayı Avrupa'ya kapılarını kapatmayacağını belirterek, "Kimse hiçbir şeyi kapatmayı planlamıyor" diye konuştu.