Kudüs Seriyyeleri'nden 'saldırı' mesajı: 12 mensubumuz hayatını kaybetti
Filistin'deki İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında lider kadrosu ve üyelerinden 12 kişinin "şehit olduğunu" duyurdu.
Filistin'deki İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 5 Ağustos'ta başlattığı saldırılardaki kayıplarına dair yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, lider kadrodan Teysir el-Caberi, Halid Mansur, Ziyad el-Mudallal, Rifat Şeyh el-Eyd ile Selame Abid'in de aralarında bulunduğu 12 İslami Cihad mensubunun yaşamını yitirdiği kaydedildi.
İsrail, 5 Ağustos'ta saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Gazze'de İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.
Gazze'deki İslami Cihad Hareketi ile İsrail arasında Mısır'ın ara buluculuğuyla varılan ateşkesin, dün yerel saatle 23.30'dan (TSİ 23.30) itibaren yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.
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