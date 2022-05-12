Kuzey Kore yeni bir füze denemesi gerçekleştirdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze fırlattığını açıkladı.

AA
12 Mayıs 2022 Perşembe, 13:44
Kuzey Kore yeni bir füze denemesi gerçekleştirdi
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Güney Kore, Kuzey Kore’nin tanımlanamayan bir füzeyi denize doğru fırlattığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’ye ait füzenin doğu kıyısı açıklarına doğru fırlatıldığı ifade edildi.

Füzenin ne kadar uzaklığa ateşlendiği ve ne tür bir füze olduğu bilgisi paylaşılmadı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, bugün, Kuzey Kore'nin bu yıl 17 balistik füze denediğini ve 7. nükleer denemeye hazırlık için nükleer test sahasını yeniden inşa etmeye başladığını söylemişti.


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