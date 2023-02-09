Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Petrovska, enkaz altındaki bir çocuğun kurtarılmasını paylaştı

Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, Kahramanmaraş'ta Süleyman adındaki küçük bir çocuğun Kuzey Makedonya ekiplerinin yardımıyla enkazdan kurtarıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 23:28
Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Petrovska, enkaz altındaki bir çocuğun kurtarılmasını paylaştı
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Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta arama ve kurtarma çalışmaları yürüten Kuzey Makedonyalı ekiplerin görüntülerini paylaştı.

Slavjanka Petrovska, Kahramanmaraş'ta Süleyman adındaki küçük bir çocuğun Kuzey Makedonya ekiplerinin yardımıyla enkazdan kurtarıldığını duyurdu.

 

Petrovska, sosyal medya hesabından, Süleyman'ın kurtarılmasına ilişkin videoyu paylaşarak, "Türkiye'deki Makedonya askerleri Kahramanmaraş'ta deprem enkazından çıkarılan 5 yaşındaki Süleyman'ın kurtarılmasına yardımcı oldu.  Bu arama ve kurtarma görevinde yer alan herkesi tebrik ediyoruz. Süleyman, sana parlak ve renkli bir gelecek diliyoruz" yazdı.

36 KİŞİLİK KURTARMA EKİBİ DAHA GÖNDERİLDİ

Kuzey Makedonya Ordusu Özel Kuvvetler Taburu'ndan 36 kişilik yeni bir arama ve kurtarma ekibinin, bugün Türkiye'ye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

Kuzey Makedonya hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye acil yardım sağlanması amacıyla 6 Şubat'ta olağanüstü oturum düzenlemişti. 

Oturumda 40 kişilik arama kurtarma ekibi, arama kurtarmada kullanılan teçhizat, 6 araç, 2 itfaiye aracı, depremzedeler için 10 bin battaniye, 200 sedye ile 2 eğitimli köpek gönderilmesi kararı alınmıştı.


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