Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Petrovska, enkaz altındaki bir çocuğun kurtarılmasını paylaştı

Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta arama ve kurtarma çalışmaları yürüten Kuzey Makedonyalı ekiplerin görüntülerini paylaştı.

Slavjanka Petrovska, Kahramanmaraş'ta Süleyman adındaki küçük bir çocuğun Kuzey Makedonya ekiplerinin yardımıyla enkazdan kurtarıldığını duyurdu.

????soldiers in Türkiye assisted in saving the 5 year old Suleiman who has been pulled from the earthquake rubble in Kahramanmaraş #Türkiye ????. Congratulations to all involved in this search and rescue mission. Suleiman, we wish you a bright and colorful future. pic.twitter.com/Y4zIatTXXr