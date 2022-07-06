Lavrov'dan Batılı ülkelere suçlama: Sivillerin ölümünden sorumlular

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:41

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sergey Lavrov, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilere değinerek, "Karşılıklı ticaret, Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar ve yasa dışı yaptırımlara rağmen geçen yıl dörtte bir oranında büyüdü ve bu yılın ilk aylarında bu eğilim istikrarlı şekilde devam ediyor" dedi.

Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım uyguladığına dikkat çekerek, Vietnam'ın söz konusu yaptırımlara katılmadığını ve buna değer verdiklerini dile getirdi.

Lavrov, Ukrayna yönetiminin, "Rus ordusunun, Ukrayna'ya Batılı ülkeler tarafından yapılan silah sevkiyatını durdurmak için kendi kentlerini vurduğu" yönündeki açıklamalarını değerlendirerek, "Onlar, yalan söylüyor. Bununla ilgili olgular biliniyor ve bu olgular Rusya Savunma Bakanlığı tarafından her gün sunuluyor" diye konuştu.

Lavrov ayrıca, "Batı, özellikle Donbas bölgesinde ve Ukrayna'nın diğer bölgelerinde sivillerin ölümünden sorumlu olduğunun farkına varmalıdır. Kiev yönetimi, Batı'nın tedarik ettiği silahları burada korkutma aracı olarak sivil halka karşı kullanıyor. Bu devlet terörüdür" ifadelerini kullandı.