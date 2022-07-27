Lavrov'dan uyarı: Batı'nın Rusya'dan sonraki hedefi Çin olacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın "Rusya'dan sonraki hedefinin Çin olacağını" ileri sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Sergey Lavrov, Çin'in, Rusya'dan sonra Batı'nın "düşman" listesindeki bir sonraki hedefi olacağını öne sürdü.
Lavrov, "NATO düşmanlarını sırayla atadı; Rusya bir numara, Çin ise ikinci sırada" dedi.
Lavrov ayrıca, Batı'nın bir ülkeyi "cezalandırmaya karar verirse tüm ilkelerin çiğnenebileceğini" belirterek, "Herhangi bir ülkeye yaptırım uygulamaktan çekinmezler. Çin'i bir sonraki hedef olacak ülke olarak belirttim" diye konuştu.
Video Haberler
- İmamoğlu, Ongun'un babasının cenazesine katıldı
- Elazığ'da hastanede silahlı çatışma: 1'i ağır 2 yaralı
- Dybala için tarihe geçen tanıtım töreni!
- Bağ evinde avukat dehşeti
- Suç duyurusunda bulunacağız
- Fatih'te 'havuz' patladı: Okul bahçesi göle döndü
- Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti
- Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
- Trafikte tartışma sonrası korku dolu anlar kamerada
- Taksiden silah ve uyuşturucu çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- Diyanet'in fetvasına tepki yağdı
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt