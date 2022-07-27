Lavrov'dan uyarı: Batı'nın Rusya'dan sonraki hedefi Çin olacak

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:58

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Sergey Lavrov, Çin'in, Rusya'dan sonra Batı'nın "düşman" listesindeki bir sonraki hedefi olacağını öne sürdü.

Lavrov, "NATO düşmanlarını sırayla atadı; Rusya bir numara, Çin ise ikinci sırada" dedi.

Lavrov ayrıca, Batı'nın bir ülkeyi "cezalandırmaya karar verirse tüm ilkelerin çiğnenebileceğini" belirterek, "Herhangi bir ülkeye yaptırım uygulamaktan çekinmezler. Çin'i bir sonraki hedef olacak ülke olarak belirttim" diye konuştu.