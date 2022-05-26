Libya çağrıda bulundu: BM, Libya halkının sesini duymalı

26 Mayıs 2022 Perşembe, 09:44

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yaptığı açıklamada 2022 yılının sonunda parlamento seçimlerinin yapılmasını ve bunun için Haziran ayında hazırlıklara başlanılmasını önerdi.

Abdulhamid Dibeybe, "Parlamento seçimleri yapılması ve yeni hükümetin kurulmasının ardından bir dakika dahi görevde durmayacağım" şeklinde konuştu.

Dibeybe, seçimler konusunda Yüksek Seçim Komisyonu yetkilileri ile görüştüğünü ve komisyonun halkın yanında durmaması halinde alternatif çözümler aramaları gerektiğini vurguladı.

Dibeybe, Seçim takvimini açıklamalarının ardından kendisine ve hükümetine yönelik farklı çevrelerden tepki beklediğini belirterek, "Birleşmiş Milletler ve Stephanie Williams, halkın sesini duymalı. Libyalıların istekleri olmadan herhangi bir çözüm bulunamayacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.