Londra’dan Hamas yasağı
İngiltere’nin Filistin’deki Hamas oluşumunu “terör örgütü ilan etme” adımının yankıları sürüyor.
Londra hükümeti oluşumun ülkede faaliyetlerini yasaklamayı da içeren kararını parlamentoya götüreceğini duyurdu.
Karara Filistinli gruplardan tepki geldi. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, “kararın, Filistin halkının meşru direnişini hedef aldığı” açıklaması yaptı. İngiltere’den “İsrail yanlısı söz konusu karardan vazgeçmesini” istedi.
TEPKİ GELDİ
İran’dan da karara tepki geldi. İngiltere, Gazze’de yönetimde olan Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nı 2001’de “terör listesi”ne almıştı. Ancak siyasi oluşumu bunun dışında tutmuştu. Hamas, ABD, Avrupa Birliği tarafından “terör örgütü” ilan edilmişti.
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