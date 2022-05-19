Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu

19 Mayıs 2022 Perşembe, 11:24

Luhansk Valisi Serhiy Haidai resmi sosyal medya kanalından yaptığı açıklamalarla bölgedeki son durumu değerlendirdi. Vali, Luhansk ve Donetsk’i kapsayan Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı olduğunu belirterek Severodonetsk kentinde bombardıman sonucu 4 kişinin yaşamını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

SON TRAFO MERKEZİ İMHA EDİLDİ

Vali Haidai, Lysychansk kentinde ise ağır bombardıman sonucu son çalışan trafo merkezinin imha edildiğini ve bölgede elektriğin bulunmadığını belirtti.





