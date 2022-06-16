Macron, Ukrayna'yı ziyaret etti: Barbarlığın izlerini taşıyor

16 Haziran 2022 Perşembe, 16:10

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'yı ziyaret etti.

Emmanuel Macron, ülkedeki İrpin kentini ziyareti sırasında, İrpin'in "kahraman" bir şehir olduğunu vurgulayarak, Ukraynalıların bu şehirde Rus ordusunun Kiev’e inmesini engellediğini hatırlattı.

Macron, Rus ordusunun katliamların yaşandığı kentlerin yakınında bulunduğunu ifade ederek, İrpin'de aynı zamanda, "barbarlığın izlerinin" görüldüğünü dile getirdi. Macron, "Şu anda İrpin'desiniz, yıkılmış bir alandasınız" dedi.

Macron ayrıca, Ukrayna'nın direnebilmesi ve kazanabilmesi gerektiğini belirterek, Ukraynalıların yanında olduklarını kaydetti.

'FİNANSAL DESTEK VERMEYE BAŞLADIK'

Emmanuel Macron, savaş suçlarının yargılanabilmesi için Ukrayna yetkililerine jandarma, uzman ve yargıçlarla destek verdiklerini dile getirerek, Ukrayna'ya siyasi desteklerini göstermek için geldiklerini belirtti.

Bir gazetecinin "Barbarlığın fotoğrafları karşısında sizi çok müteessir gördük" şeklindeki ifadesine karşılık Macron, "Evet tabii ki, çünkü görüyoruz. Avrupa toprağında okulları ve hayatı yıkmak istemek. Başka kelime yok. Yasal olarak nitelendirilen başka kelimeler var. Bunun yargıçlar tarafından yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Macron, Avrupalıların, Ukrayna-Rusya savaşından etkilenen ve aralarında bazılarının harap olduğu şehirlerin yeniden inşası için finansal olarak destek vermeye başladıklarını kaydetti.