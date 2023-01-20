Macron'dan savunma bütçesine yükseltme: 400 milyar Euro

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 17:43

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 17:43

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savunma harcamalarını büyük ölçüde artırma planı olduğunu açıkladı.

CNN'in haberine göre Macron, planlanan bütçenin bir "dönüşüm" programına olanak sağlayacağını söyledi.

Fransız lider parlamentonun da onayı olduğu takdirde 2024-2030 yılları için askeri harcamaların 400 milyar euroya (433 milyar dolar) yükselebileceğini belirtti. Bu rakam 2019-2025 dönemi için belirtilen bütçeden 295 milyar dolar daha fazla.

Mont-de-Marsan hava üssünde açıklamalarda bulunan Macron, siber saldırılara karşı alınacak tedbirlerin de artırılacağını açıkladı.

Bütçe planının Mart ayında meclise sunulması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Fransa’da devletin hesaplarını kontrol etmekten sorumlu Sayıştay, kamu açıkları hızla artarken, savunma harcamalarını önemli ölçüde artıran hükümeti eleştirmişti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından birçok ülke savunma harcamalarını artırmayı hedeflediklerini açıklamıştı.