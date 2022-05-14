Malezya'dan "engelsiz küresel tedarik zincirleri" çağrısı

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:19

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, ABD-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Özel Zirvesi'nde küresel tedarik zincirlerini sağlamak için elverişli bir ekosistem oluşturulması gerektiğini vurguladı.

İsmail Sabri Yakup, ASEAN ve ABD'nin ticaret ve yatırımda sürdürülebilirliği, dijitalleşmede insan sermayesinin gelişimini, ekonomik esnekliği ve bölgedeki entegrasyonu geliştirmesi gerektiğini belirterek, "ASEAN ve ABD, dijitalleşme potansiyelinden ve dördüncü sanayi devriminden yararlanmalı" ifadesini kullandı.

'ABD MALEZYA İÇİN ÖNEMLİ'

İsmail Sabri Yakup, ABD-ASEAN Özel Zirvesi kapsamında Washington'a gerçekleştirdiği 4 günlük ziyareti "başarılı" olarak nitelendirdi.

Sabri Yakup, Söz konusu ziyaretin özelde Malezya ile ABD ve genel çerçevede ASEAN ülkeleriyle ABD arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini ifade ederek, "ABD, Malezya için ticari ve siyasi açılardan oldukça önemlidir" dedi.

Başbakan Yakup, ABD'nin Malezya'daki en büyük ikinci ticaret ortağı ve yatırım açısından 4'üncü büyük ülke olduğunu, zirvedeki liderler ve endüstrinin önde gelen isimleriyle görüşmenin bağları daha da güçlendirdiğini kaydetti.