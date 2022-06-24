Mali'de askerler mayına çarptı: 8 barış gücü askeri yaralandı
Mali'nin kuzeyinde 8 barış gücü askerinin, araçlarının mayına çarpması sonucu yaralandığı bildirildi.
Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mali'nin Timbuktu bölgesinde devriye gezen barış gücü askerlerinin aracının mayına çarptığını belirtti.
Olivier Salgado, olayda yaralanan 8 askerin tedavi altına alındıklarını kaydetti.
MINUSMA, son dönemde düzenlenen saldırılarda en az 4 unsurunu kaybetti. Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde konuşlu MINUSMA'da, Ermenistan'dan Zambiya'ya 61 ülkeden 15 binden fazla asker ve polis görev yapıyor.
MINUSMA
MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla kurulmuştu.
Kurulduğundan bu yana görev süresi her yıl BMGK kararıyla yenilenen MINUSMA'nın görev süresi 30 Haziran'da dolacak.
Bugüne kadar 175 unsurunu kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.
Mali ise BM barış gücü misyonları için en tehlikeli ülke kabul ediliyor.
Video Haberler
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
- 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme