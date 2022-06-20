Mali'de terör saldırısı: 20 ölü

20 Haziran 2022 Pazartesi, 09:02

Mali'nin Gao kentine 80 kilometre mesafedeki Imenas köyüne terörist saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda en az 20 sivil yaşamını yitirdi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.