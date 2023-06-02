Medvedev, Ukrayna'nın eylemlerini terörizm olarak niteledi

Yayınlanma: 02.06.2023 - 09:22

Güncelleme: 02.06.2023 - 09:22

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Volgograd Bölgesi'ndeki birleşik silah eğitim alanı Prudboy'da askerlerle bir araya geldi.

Dmitry Medvedev, Ukrayna yönetiminin eylemlerini "terörizm" olarak nitelendirerek, teröristlere karşı koymanın tek yolunun onları "yok etmek" olduğunu ifade etti.

Medvedev, "Bu bir terör eylemidir ve bunu nitelendirmenin başka bir yolu yoktur. Eğer bu bir terör eylemiyse, buna karşılık vermenin tek bir yolu vardır. Hiçbir ülke teröristlerle müzakere etmeyi göze alamaz, teröristler yok edilmelidir" dedi.

Kremlin Sarayı'na yönelik İHA saldırısına işaret eden Medvedev, "Bunun kesinlikle terörist bir saldırı olduğu, askeri bir savaş olmadığı, askeri bir eylem olmadığı herkes için açıktır. Herhangi bir savaş kuralına bile uymuyor" ifadelerini kullandı.

Medvedev, "Sivil halka zarar vermek ve sadece bu, çünkü kullanılan bu imha araçları, bu insansız hava araçları, ne askeri tesislere ne de kamu yönetimi binalarına zarar veremezler. Amaç basit; sivil nüfusa bir şekilde zarar veya hasar vermek" diye konuştu.