Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi hakkında konuştu
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını tahliyesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’daki Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, “Mariupol’de ortalama 100-110 civarında Tür vatandaşı var. Kent ile iletişimimiz sağlıklı değil. Tahliye için iki tarafın da yardımını istedik. Görüşmelerimiz sürüyor” dedi. Çavuşoğlu Kiev, Çernihiv, Lviv ve Odessa’dan tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bu kentlerde bulunan Türk vatandaşlarının durumlarının iyi olduğunu ve sıkıntılarının olmadığını söyledi.
Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de görüştüklerini belirterek, Mariupol’de camiye sığınan Türk vatandaşları ile ilgili olarak, “Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Camiye sığınmış olan vatandaşlarımızın gıda sıkıntıları yok” ifadelerini kullandı.
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