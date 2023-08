Michael Parkinson kim, nereli? Michael Parkinson öldü mü?

Yayınlanma: 18.08.2023 - 12:51

Güncelleme: 18.08.2023 - 12:51

Michael Parkinson, yaşamını yitirdi. Yaklaşık 10 yıl boyunca sunduğu Parkinson adlı talk show ile tanınan Parkinson'un ne zaman ve nasıl öldüğü yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Michael Parkinson kim, nereli? Michael Parkinson neden öldü?

MICHAEL PARKINSON KİM?

Michael Parkinson 28 Mart 1935 doğumlu; İngiliz televizyon sunucusu, yayıncı, gazeteci ve yazar. 1971'den 1982'ye ve 1998'den 2007'ye kadar Parkinson adlı televizyon talk show'unun yanı sıra hem İngiltere'de hem de uluslararası alanda diğer talk show'ları ve programları sundu. Ayrıca radyoda çalıştı ve The Guardian tarafından "büyük İngiliz talkshow sunucusu" olarak tanımlandı.

Parkinson kariyerine okuldan ayrıldıktan hemen sonra yerel gazetelerde gazeteci olarak başladı. Manchester Guardian için uzun metraj yazarı olarak çalıştı, Michael Frayn ile birlikte çalıştı ve daha sonra Londra'daki Daily Express'te çalıştı. Temmuz 1955'te başlayan iki yıllık Ulusal Hizmeti sırasında, Kraliyet Ordusu Ödeme Kolordusu'nda subay olarak bir komisyon aldı ve o sırada İngiliz Ordusu'ndaki en genç yüzbaşı oldu. Süveyş Krizi'nde Mısır'da İngiliz Ordusu basın irtibat subayı olarak aktif hizmet gördü.

1984'ten itibaren Thames Televizyonu'nun Michael Aspel'den Bize Bir İpucu Ver'in sunuculuğunu üstlendi, 1985'te Film 85'in sunucusu olarak Barry Norman'ın yanında yer aldı. 1987 ve 1988'de Parkinson, Yorkshire Televizyonu için Parkinson One'ın on beş bölümüne, BBC talk show'unun tarzında devam eden, ancak her bölümü tek bir ünlü konuğa adanmış bir dizi röportaj programına ev sahipliği yaptı.

MICHAEL PARKINSON'UN ÖDÜLLERİ NE?

Parkinson, 2000 yılında İngiliz Film Enstitüsü tarafından hazırlanan ve endüstri profesyonelleri tarafından oylanan En Büyük 100 İngiliz Televizyon Programı listesinde sekizinci sırada yer aldı. Nisan 2006'da Parkinson, Trinity College Dublin Üniversitesi Felsefe Derneği'nin onursal himayesine layık görüldü. ITV'nin "TV'nin En Büyük 50 Yıldızı" listesinde 20. sırada yer aldı. 4 Haziran 2008'de Buckingham Sarayı'nda Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi.

11 Kasım 2008'de Nottingham Trent Üniversitesi'nin ilk Şansölyesi oldu; Rol, üniversiteyi temsil etmeyi ve mezuniyet törenlerinde derece vermeyi içeriyordu. Onur ödülünü aldıktan sonra, "Nottingham Trent Üniversitesi'nde şansölyelik teklif edilmekten onur duyuyorum. Televizyonda her zaman genç, hırslı insanlarla çalıştım ve gençlerin özlemlerini gerçekleştirmeye yardımcı olan bu üniversiteye dahil olmak için istekliyim. Ayrıca bana neyi kaçırdığımı görme fırsatı verecek!" dedi.

Parkinson, 2005 yılından bu yana, dünyanın en büyük ulusal spor gazetecileri örgütü olan Büyük Britanya Spor Gazetecileri Derneği'nin başkanlığını yaptı.

MICHAEL PARKINSON NE ZAMAN ÖLDÜ?

Parkinson, 16 Ağustos 2023'te 88 yaşında öldü.

MICHAEL PARKINSON NEDEN ÖLDÜ?

2013 yılında Parkinson, prostat kanseri teşhisi konduğunu açıkladı. 2015 yılında hastalıktan tamamen arındırılmış olarak verildi. 88 yaşında evinde öldü.