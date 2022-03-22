Mikolayiv'de benzin istasyonuna ateş açılması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna’nın Mikolayiv bölgesindeki benzin istasyonuna yapılan Rus saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

IHA
22 Mart 2022 Salı, 13:07
Mikolayiv'de benzin istasyonuna ateş açılması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi
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Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde bulunan bir benzin istasyonuna ateş açıldı. Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı sonrası meydana gelen yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kurtarma ekipleri, olay yerindeki müdahalelerini sürdürürken, yaralı 1 kişi hastaneye sevk edildi.
 



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