Moderna aşısı FDA'dan tam onay aldı
Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) tam onay aldı. Moderna'nın Covid-19 aşısı, Pfizer/BioNTech'in ardından ABD'de tam onay alan ikinci Covid-19 aşısı oldu.
ABD’de bir Covid-19 aşısı daha tam onay aldı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına tam onay verildiği aktarılarak, aşının FDA'nın onay için gereken güvenlik, etkinlik ve üretim kalitesi konusundaki titiz standartlarını karşıladığı aktarıldı.
SPİKEVAX İSMİYLE PAZARLANACAK
Söz konusu aşının artık Spikevax ismiyle pazarlanacağı ifade edilen açıklamada, “FDA'nın Spikevax'ı onaylaması, Covid-19 pandemisine karşı mücadelede önemli bir adımdır ve Covid-19'u önlemek için onaylanan ikinci aşıdır. Halk, Spikevax'ın ABD'de kullanımı onaylanmış herhangi bir aşının gerektirdiği yüksek güvenlik, etkinlik ve üretim kalitesi standartlarını karşıladığından emin olabilir" denildi.
Söz konusu aşı Pfizer/BioNTech’in ardından ABD’de tam onay alan ikinci Covid-19 aşısı olurken, ABD’de 18 Aralık 2020'de 18 yaş ve üstü kişiler için acil kullanım onayı almıştı.
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