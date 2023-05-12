Moskova projeyi onayladı: Rusya’da bir Amerikan köyü doğuyor

Yayınlanma: 12.05.2023 - 15:39

Güncelleme: 12.05.2023 - 15:39

Rusya Federasyonu, Ukrayna savaşıyla kopma noktasına gelen Rus-ABD ilişkilerine damga vuracak bir kampanya başlattı. Moskova yönetimi, “geleneksel” değerlere sahip muhafazakar Amerikalı ve Kanadalılara ev sahipliği yapacak bir köy inşa edecek. Moskova dışına yapılması planlanan köy 2024 yılında tamamlanacak.

Rusya devlet kanalı RIA Novosti’ye konuşan göç avukatı Timur Beslangurov, 200 kadar ailenin “ideolojik sebeplerle” Rusya’ya göç etmek istediğini söyledi. Ona göre bu göçün sebebi Batıdaki radikal eğilimler. Beslangurov, “Bugün Batıda 70 cinsiyet var, yarın kaç olacak belli değil” diye ekledi.

Beslangurov, “aslında on binlerce yabancı Rusya’ya göç etmek istiyor ancak Rusya’daki mevcut yasalar buna pek uygun değil” ifadelerini kullandı.

Moscow Times’ın haberine göre köyün inşasının maliyetini göç eden aileler karşılayacak. Rusya, Ukrayna’nın işgali sonrası turizmde ciddi bir düşüş yaşamış ancak 2023 Ocak ayından itibaren ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı tekrar yükselişe geçmişti.

AMERİKA’DA ‘PUTİN’ AKIMI

Özellikle Ukrayna savaşının başlamasıyla Amerikalı muhafazakarlarda Rusya sempatisi arttı. The Guardian gazetesinin haberine göre, 8 Kasım 2022’deki ABD ara seçimleri öncesi Cumhuriyetçiler tarafından en çok paylaşılan tweetlerin yüzde 90’ı Ukrayna’ya yardıma karşı çıkıyor.

Ara seçimlerde Temsilciler Meclisi başkanı seçilen Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, seçim vaadi olarak Ukrayna’ya “sınırsız çeklerin sonunun geleceğini" duyurmuştu. Cumhuriyetçilerin önde gelen meclis üyelerinden Marjorie Taylor-Greene de Ukrayna’ya verilen paranın Amerikan halkından zorla alındığını savundu.

Ayrıca The Guardian, muhafazakarların en popüler kanalı olan Fox News’in Rus yanlısı tavır takındığını söylüyor. Fox News’in yakın zamanda görevinden ayrılan ünlü sunucusu Tucker Carlson, CIA tarafından takip edildiğini iddia etmiş, Fox News’i bıraktıktan sonra Rus devlet kanalı RT’den teklif almıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise ABD’nin Ukrayna politikasını en çok eleştiren siyasetçilerden biriydi. Trump, Biden’ın politikalarının Rusya’yı Ukrayna işgaline zorladığını iddia etti. Hatta Cumhuriyetçi lider, tekrar başa gelmesi durumunda savaşı 24 saat içerisinde bitirebileceğinin altını çizdi.

CNN’in haberine göre Cumhuriyetçilerin Ukrayna desteği savaşın uzamasıyla azaldı. Savaşın başında yüzde 80’e varan destek Temmuz’da yüzde 68’e, Aralık’ta ise yüzde 55’e düştü.