Moskova'da hareketli saatler: Rus muhafızlara ateş açıldı!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 13:48

Güncelleme: 09.12.2023 - 13:48

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir saldırgan, Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği'nden (Rosgvardiya) iki görevliye ateş açtı.

Rosgvardiya'dan yapılan açıklamada, "Rosgvardiya içişleri organlarının iki görevlisine yapılan saldırıyla ilgili olarak bir inceleme yürütülüyor. Şüpheli gözaltına alındı. Askerlere tıbbi bakım yapıldı, sağlıkları tehdit altında değil" denildi.

Moskova Devlet Soruşturma Komitesi olayından ardından saldırganın gözlatına alındığını kaydederek, "cinayete teşebbüs" suçundan dava açıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Şu anda şüpheli gözaltına alındı, onunla birlikte soruşturma işlemleri yürütülüyor" ifadeleri yer aldı.