Moskova'da hava savunma tatbikatı yapıldı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 23:38

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 23:38

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Askeri Bölgesi birlikleri ile Moskova bölgesinde hava savunmasına yönelik eğitim tatbikatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Tatbikatın, askeri, endüstriyel ve idari tesislere yönelik hava saldırılarını püskürtmeye yönelik tasarlandığına işaret edilen açıklamada, tatbikat kapsamında yapılan sahte saldırıların S-300 hava savunma sistemleri ile püskürtüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, tatbikata 150'den fazla askerin katıldığı ifade edildi.