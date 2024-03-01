Müzik efsanesi Mercury ölümünden 33 yıl sonra sahneye çıkacak

Dünya çapında tanınan rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'nin hologram gösterisi için adı 3D ve sanal gerçeklikte kullanılmak üzere ticari marka başvurusunda bulunuldu. Geçtiğimiz yıl yapılan ciddi görüşmelerin ardından Mercury'nin hayranlarıyla dijital bir avatar olarak buluşması planlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:22
Müzik efsanesi Mercury ölümünden 33 yıl sonra sahneye çıkacak
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"We Will Rock You", "Bohemian Rhapsody" ve "I Want to Break Free" gibi şarkıların sahibi dünyaca ünlü rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'nin ölümünden 33 yıl sonra konser vermesi bekleniyor. Fakat elbette ki bu konser Freddie Mercury'nin hologramı ve yapay zeka destekli programlar kullanılarak yapılacak.

Sputnik'in aktardığına göre, bu sayede şarkıcı, dijital bir avatar olarak sahneye dönebilir. İngiltere merkezli The Sun'ın haberine göre, Mercury de ABBA grubunun Londra'daki 'Voyage' gösterisine benzer bir şekilde hayranlarıyla buluşabilir.

Geçen yıl Graham Norton Radia Show'a katılan grup üyesi Brian May "Freddie'nin hologramları hakkında ciddi konuşmalar yaptık" demişti. Daha önce Mercury'nin hologramı kullanılmadı ama şarkıcının videosu bir performans esnasında kullanıldı.

Öte yandan Freddie Mercury'nin solisti olduğu İngiliz müzik grubu Queen'in dünyaca ünlü şarkıları rekor fiyata satılıyor. Ünlü rock grubunun şarkılarının yer aldığı müzik arşivi 1.2 milyar doları aşan bir fiyata satılabilir.

Bruce Springsteen ve Bob Dylan gibi efsane isimlerin albümlerinin rekor fiyata satılmasının ardından Queen grubunun da rekor kırması bekleniyor. 2021 yılında Bruce Springsteen müzik haklarını 500 milyon dolara satmıştı. Hayatta kalan grup üyelerinin, Queen'in müzik haklarını bu rakamın iki katına satması bekleniyor.


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