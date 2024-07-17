Nasrallah, İsrail'i sert bir dille uyardı: "Devam ederlerse, vuracağız"

Yayınlanma: 17.07.2024 - 15:43

Güncelleme: 17.07.2024 - 15:43

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, çarşamba günü yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'da sivilleri hedef almaya devam etmesi halinde Hizbullah'ın yeni İsrail hedeflerini vuracağını söyledi. Nasrallah, son günlerde Lübnan'da öldürülen sivillerin sayısındaki artışa dikkat çekti.

Lübnan devlet medyasına göre, İsrail'in salı günü Lübnan'da düzenlediği saldırılarda üçü çocuk olmak üzere beş sivil, önceki gün de en az üç Lübnanlı sivil öldürüldü.

İsrail, Lübnan'daki Hizbullah militanlarını ve altyapısını vurduğunu, sivilleri hedef almadığını söyledi.

Nasrallah, Aşure günü sebebiyle televizyonda yaptığı konuşmada “Sivilleri hedef almaya devam etmek, Hizbullah’ı daha önce hedef almamış olduğu yerleşim yerlerine füze fırlatmaya itecektir” uyarısında bulundu.

"2006’DAN BERİ GÖRÜLMEDİ..."

Lübnan'daki en güçlü askeri ve siyasi güç olan Hizbullah, İsrail'in tüm nüfus merkezlerini yerleşim yeri olarak nitelendiriyor ve İsrail'i bağımsız bir devlet olarak tanımıyor.

Hizbullah, 7 Ekim sonrasında Filistinlilerle birlikte bir “destek cephesi” kurduğunu açıkladı. O tarihten beri Lübnan, İsrail’le şiddetli bir şekilde çatışıyor.

Suriye ve Irak'taki silahlı gruplar, Yemen'deki Husiler de dahil olmak üzere bölgedeki İran'a bağlı gruplar 7 Ekim'den kısa bir süre sonra İsrail'e ateş açmaya başladı.

Reuters'ın verilerine göre, Lübnan'daki çatışmalarda 100'den fazla sivil ve 300'den fazla Hizbullah üyesi öldü. Süregelen çatışmalar, Lübnan sınırındaki kasaba ve köylerde 2006 İsrail-Lübnan savaşından bu yana görülmemiş düzeyde yıkıma yol açtı.

İsrail’de ise, düşen füzeler sonucu Golan tepelerinde çıkan yangınlarda onlarca yerleşim yeri boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yangınları kontrol altına alması yaklaşık iki hafta sürdü. 2 bin 500 dönüm orman, yanarak yok oldu.

Nasrallah tamamen ya da kısmen yıkılan evlerin “eskisinden daha güzel” bir şekilde yeniden inşa edileceği sözünü verdi. İsrailli yetkililer ise, yanan ormanın tekrar yeşereceğini söyledi.

"GELİRLERSE, İMHA EDİLECEKLER"

Nasrallah ayrıca İsrail'in Lübnan'da geniş çaplı bir savaşa girme kabiliyetini sorguladı ve Gazze’de olan savaşın, İsrail’in askeri yetkinliğini törpülediğini söyledi. İsrail ordusunun Lübnan'a girecek tüm tanklarının, ‘anında imha edileceğini’ iddia etti.

Son haftalarda uluslararası gözlemciler arasında İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını genişleterek daha geniş çaplı bir savaşı göze alabileceğine dair korkular arttı.

İsrail daha geniş bir operasyon için gerekli hazırlıkları yaptığını ancak henüz bir karar alınmadığını söyledi. Hizbullah, İsrail ile savaş istemediğini ancak buna hazır olduğunu söyledi.